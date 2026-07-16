Costa Rica entra en los meses más críticos para el diagnóstico de dengue

Costa Rica inició el periodo de mayor riesgo por dengue. Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indican que el serotipo 3 es el que más circula actualmente en el país. Las autoridades hacen un llamado a reforzar las medidas de prevención ante el aumento esperado de casos.



Históricamente, los meses que comienzan en julio registran un incremento en los contagios de dengue. Las condiciones climáticas favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti. Esta situación provoca un aumento significativo de casos a nivel nacional (ver video adjunto en la portada).



La epidemióloga Catalina Ramírez explicó que el país entra en una etapa crítica para la transmisión de la enfermedad. También recordó la importancia de acudir a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.



La CCSS señaló que las personas que ya padecieron dengue por el serotipo 3 desarrollan inmunidad contra esa variante. Sin embargo, quienes tuvieron la enfermedad por otro serotipo enfrentan un mayor riesgo de desarrollar dengue con signos de gravedad si vuelven a infectarse.



Entre los síntomas de alarma destacan el sangrado, el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes y el deterioro del estado general. Las autoridades recomiendan buscar atención médica inmediata si aparecen estas manifestaciones.



El Ministerio de Salud y la CCSS reiteran que la principal medida para prevenir el dengue es eliminar los criaderos del mosquito. También aconsejan usar repelente, vestir ropa que cubra la mayor parte de la piel y evitar la acumulación de agua en recipientes dentro y alrededor de las viviendas.



Las autoridades recuerdan que el dengue es una enfermedad que puede poner en riesgo la vida. La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir los contagios.

