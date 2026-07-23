Cosméticos de contrabando pueden causar graves daños en piel y ojos

Recuerde que lo barato sale caro: los cosméticos de contrabando podrían provocarle graves daños en su piel y ojos.



Esta situación no solo preocupa a las autoridades, también a los especialistas en salud debido a los riesgos que esos productos representan para los consumidores (ver video adjunto).



El principal problema de estos cosméticos es que, al ingresar sin registro sanitario, no existe garantía sobre su composición, calidad o seguridad.



Los expertos recomiendan adquirir únicamente productos en establecimientos autorizados, como farmacias, supermercados y centros médicos que comercialicen artículos con registro sanitario y procedencia certificada.



En los últimos meses, las autoridades del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Aduanas han decomisado varios cargamentos de cosméticos en diferentes puntos del país.



Aunque los productos originales y los que ingresaron legalmente al país puedan tener un costo mayor, los especialistas recuerdan que han sido sometidos a controles de calidad y seguridad que reducen significativamente el riesgo de efectos adversos.



No se deje llevar por los bajos precios de los cosméticos de contrabando, ya que el aparente ahorro económico puede traducirse en problemas de salud que requieran atención médica especializada.

