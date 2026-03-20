CorrAll Family Costa Rica: una fundación que nació del corazón de un niño

En 2022, Antonio, conocido como Toñito, enfrentó la necesidad de una cirugía cardíaca llamada Fontan. En Costa Rica, este procedimiento era difícil de realizar, lo que llevó a su familia a buscar atención en Barcelona, España.



El viaje estuvo marcado por la incertidumbre, pero también por el encuentro con la fundación CorrAll Family España, cuya labor dejó una huella en su familia. A partir de esa experiencia surgió la idea de crear una iniciativa similar en Costa Rica.



Así nació CorrAll Family Costa Rica, impulsada por voluntarios que comenzaron a trabajar con recursos limitados y de forma ad honorem, con el objetivo de apoyar a niños con cardiopatías congénitas y a sus familias.

Uno de los factores que impulsa estos viajes es el costo de las cirugías. En Barcelona, estos procedimientos pueden costar hasta cinco veces menos que en hospitales privados de Estados Unidos, lo que convierte a ese país en una opción para muchas familias.

Según datos de la fundación, en los últimos diez años 71 niños costarricenses han sido operados en Barcelona. De ellos, 20 casos se realizaron mediante un acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mientras que 51 fueron financiados por las propias familias con apoyo de la ciudadanía.

Estos últimos corresponden a pacientes que no formaban parte del acuerdo o que requerían la intervención antes de su implementación.

El caso más reciente es el de Lahiam, quien ya fue operado y se encuentra en proceso de recuperación. Mientras tanto, la familia de Emanuel Mejicano continúa en la búsqueda de ¢40 millones para costear su cirugía en el extranjero.

Las familias que no cumplen con los criterios de la CCSS deben asumir los costos por su cuenta, por lo que el respaldo de empresas y ciudadanos ha sido determinante en estos procesos. “El pueblo de Costa Rica nunca ha dejado solos a los niños”, destacan los voluntarios.

Actualmente, el Hospital Nacional de Niños reporta 71 menores en lista de espera para cirugía cardíaca. En el caso específico del procedimiento Fontan, el centro médico puede realizar aproximadamente seis intervenciones al año.

Especialistas coinciden en la necesidad de fortalecer el programa cardiovascular infantil mediante la articulación de esfuerzos entre el sector público y privado.

Mientras tanto, CorrAll Family Costa Rica continúa su labor de acompañamiento a familias, en un trabajo que busca ampliar las oportunidades de acceso a tratamientos para niños con cardiopatías.

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