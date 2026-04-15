Contra el reloj: Antonio necesita ₡40 millones para cirugía vital en España

Aunque Antonio parece un bebé sano y alegre, su realidad es distinta. Nació con un orificio en el tabique que separa los ventrículos y con una condición que altera los flujos de entrada al corazón.

Tras haber enfrentado tres momentos dolorosos con embarazos que no llegaron a término, sus padres viven con el temor constante de perderlo. Cada día reúnen fuerzas para seguir adelante y buscar la esperanza de un futuro para su hijo (ver video adjunto de Telenoticias).

Una cirugía en Barcelona

La operación debe realizarse en España antes de que Antonio cumpla un año, y actualmente tiene 11 meses. El costo asciende a ¢40 millones, una cifra que la familia no puede cubrir sola.

Vecinos de La Guácima y organizaciones solidarias se han movilizado para apoyar a la familia. El objetivo es reunir los fondos necesarios para que Antonio viaje y reciba la atención médica que necesita.

Si usted desea colaborar, puede hacerlo por medio del SINPE Móvil 6385-5359, a nombre de Cor All Family Costa Rica.