Compartir clave del EDUS para agilizar citas puede exponer datos sensibles, advierte CCSS

Obtener una cita médica en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no siempre resulta sencillo. Mientras algunas personas optan por madrugar y hacer fila para los cupos presenciales, otras intentan asegurar un espacio a través de la aplicación EDUS, donde los turnos disponibles suelen agotarse en cuestión de minutos o incluso segundos.



Esta dificultad ha llevado a que cada vez más usuarios recurran a terceros para gestionar el acceso al EDUS, una práctica que, según advierte la CCSS, puede poner en riesgo información personal altamente sensible (ver video adjunto).



La institución señala que compartir el usuario y la contraseña del EDUS puede derivar en usos indebidos de los datos, que van desde la manipulación de citas hasta el acceso no autorizado a historiales médicos confidenciales.



​Ante este panorama, la Caja recomienda a las personas que tienen dificultades para utilizar la aplicación que se acerquen directamente a su centro de salud y soliciten apoyo al personal de Registros y Estadísticas, quienes pueden colaborar en el proceso sin comprometer la seguridad de la información.



Además, la CCSS recuerda que existen mecanismos para ayudar a familiares directos a gestionar citas sin necesidad de compartir claves ni contraseñas.



Para quienes deseen aprender a utilizar el EDUS de forma segura, la institución también pone a disposición tutoriales oficiales en su canal de YouTube, con el fin de orientar a los usuarios y reducir los riesgos asociados al uso indebido de la plataforma.

