Cómo se contagia el sarampión y otras cuatro preguntas relevantes tras caso en Guanacaste

Ante un caso importado de sarampión en Guanacaste, en una paciente extranjera de 18 años y sin vacunación previa, las autoridades nacionales encienden todas las señales de alerta.

Esta enfermedad viral es muy contagiosa; pero también es totalmente prevenible si se tienen las vacunas respectivas, que forman parte del esquema nacional. Aun así, los médicos expresan su preocupación ante la baja en los indicadores del país.

“Hay riesgo de tener un caso es que se propague, porque se propaga altamente, sobre todo en aquellos grupos que no están con vacuna. La vacunación contra sarampión, el año anterior, anduvo por debajo del 90%. Esto no es una cifra ideal para poder garantizar que no tengamos un brote epidémico en medio de la estacionalidad respiratoria”, explicó el doctor Carlos Jiménez, director del Hospital de Niños, precisamente porque la inmunización se da en etapas tempranas de la vida.