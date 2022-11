Cinco enfermedades a las que los hombres deben poner atención

Por Eric Corrales | 13 de noviembre de 2022, 9:17 AM

Usualmente, al hablar de salud masculina se hace una referencia, casi automática, al cáncer de próstata; como si esta fuera la única enfermedad propia de los hombres.

Pero, más allá de este tipo de cáncer, hay padecimientos como tumores, infecciones y otros que afectan a los hombres y que pueden comprometer su calidad de vida, su desempeño personal y profesional y hasta ponerlos en riesgo. Un experto le menciona cinco enfermedades que los hombres deben de ponerle atención:

Tumores testiculares:

De acuerdo con la uróloga Andrea Guevara, como otras formas de cáncer, el de testículos ocurre cuando se presenta un crecimiento anormal de células. Hay muchos tipos de células diferentes en estos órganos y en ellas se pueden formar diversos tipos de cáncer.

Es importante saber exactamente en qué células se formó el cáncer y qué tipo es, ya que su tratamiento y pronóstico son diferentes.

Más del 90% de los tumores cancerosos de testículos se forman en las células germinales, que son las que producen los espermatozoides.

Lea también Salud El cáncer de próstata también puede afectar a hombres jóvenes Cuando se presenta en edades tempranas, tiende a ser más agresivo y el impacto familiar y personal es más devastador.

Problemas para orinar

Con frecuencia se liga a los problemas para orinar con la próstata; sin embargo, también pueden presentarse por situaciones anormales dentro del canal de la orina, en el pene, en la vejiga o en el riñón.

El problema para empezar a orinar o mantener una orina adecuada se presenta lentamente y con el paso del tiempo; a veces no se nota, por lo que se lo deja pasar hasta que el hombre ya no puede orinar del todo, lo que genera a su vez hinchazón y molestias en la vejiga, según agregó la doctora de Bayer.

Además del avance del tiempo, otra causa de los problemas al orinar son las infecciones, sean en las vías urinarias o en la próstata. Entre los síntomas de estas están:

* Ardor o dolor

* Orina frecuente

* Orina turbia

* Ganas de orinar fuertes y repentinas

* Sangre en la orina

* Disminución en la testosterona

Los niveles adecuados de esta hormona son fundamentales para el desarrollo normal tanto de la sexualidad como del funcionamiento correcto del organismo masculino.

Si bien es usual que con el tiempo los niveles de testosterona bajen, hay hombres que presentan niveles bajos anormales, independientemente de su edad, a lo que se le denomina síndrome de déficit de testosterona.

Este déficit puede provocar que el hombre sufra de falta de deseo sexual, fatiga, reducción en su masa muscular, irritabilidad, disfunción eréctil, sobrepeso, problemas metabólicos y depresión.

Lea también Salud Cáncer colorrectal: El segundo más frecuente en el país En el 2020 se diagnosticaron 1.257 casos de cáncer colorrectal, 610 correspondían a hombres y 647 a mujeres.

Enfermedades del pene

La salud del pene es mucho más que solo pensar en la erección. Incluso, hay problemas de este órgano que pueden ser signo, de algo más…

Entre los problemas que pueden afectar al pene, más allá de la erección y de otros de índole puramente sexual como las infecciones de transmisión sexual, la eyaculación precoz y la anorgasmia, están:

* Infecciones por hongos

* La enfermedad de Peyronie: erecciones dobladas y dolorosas

* Fractura del pene

* Priapismo: erección persistente, muy dolorosa, sin relación con el sexo

* Fimosis: el prepucio no se retrae de la cabeza del pene

* Parafimosis: el prepucio no vuelve a su posición después de retraerse

* Cáncer de pene

Enfermedades de la próstata que no son cáncer



* Prostatitis: inflamación de la próstata. Muy común entre hombres menores de 50 años. * Hay varios tipos.

* Agrandamiento de la próstata: es muy raro en hombres menores de 40 años. Puede causar problemas para orinar.

Sus síntomas más frecuentes son: necesidad de orinar mucho; necesidad de correr al baño, pero no poder orinar o hacerlo muy poquito; goteo de orina; chorro débil.

Muchos hombres, por no decir que todos, carecen del hábito de revisarse, lo cual es un error. Más bien, los hombres deben autoexaminarse y conocer bien sus genitales. Muchos problemas no se detectan a tiempo porque los hombres no se autoexaminan.

¿Cómo y qué hay que buscar? Verse y palparse. Buscar pelotas o masas anormales, lesiones,“algo diferente”, acotó la médico.

¿Y a quién consultar? ¿Quién es médico experto en salud masculina? El urólogo.