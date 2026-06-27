CCSS inició este mes aplicación de medicamento contra virus sincitial en recién nacidos

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició este mes con la colocación del Nirsevimab, un medicamento indicado en recién nacidos que otorga protección contra el virus sincitial respiratorio.

Se trata de una inyección que es aplicada en menores de 6 meses, cuyas madres no recibieron la vacuna que se aplica desde junio del año pasado, entre las semanas 32 y 36 del embarazo.

El doctor Carlos Jiménez, director del Hospital de Niños, explicó que las dosis ya se están usando como medidas de prevención ante el aumento de casos y muertes por este virus durante la época lluviosa.



"Es un anticuerpo monoclonal para aplicar a niños menores de 6 meses que no hayan recibido vacuna o que ya se les pasó el efecto", comentó el médico.

Más detalles en el video adjunto de Telenoticias.