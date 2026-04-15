CCSS incorpora inmunoterapia para tratar 21 tipos de cáncer tras rebaja en precio

Tras una negociación en el precio, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incorporó a su Lista Oficial de Medicamentos una inmunoterapia que permitirá tratar hasta 21 tipos de cáncer, fortaleciendo la atención de pacientes oncológicos en el sistema público de salud.

Se trata del pembrolizumab, un medicamento utilizado en el tratamiento de cánceres como pulmón, mama, cérvix, melanoma, riñón y linfoma de Hodgkin, entre otros.

La inclusión de esta inmunoterapia fue posible luego de una rebaja significativa en su costo. Cada frasco del medicamento tiene un valor comercial aproximado de $2.700, pero la CCSS logró negociarlo a $1.440, lo que representa una reducción cercana al 50%.

De acuerdo con la institución, el pembrolizumab es producido por un único fabricante a nivel mundial, lo que hacía más compleja la negociación.

La incorporación del fármaco fue avalada por el Comité Central de Farmacoterapia, con el objetivo de ordenar su uso bajo criterios técnicos, priorizando la evidencia científica, la seguridad del paciente y la costo-efectividad.

Con esta decisión, la CCSS busca mejorar el acceso a tratamientos innovadores y estandarizar el uso de esta inmunoterapia dentro del sistema, autorizando su aplicación en 21 tipos distintos de cáncer.

La institución destacó que esta incorporación representa un avance relevante en la atención oncológica, al ampliar las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes en la seguridad social.