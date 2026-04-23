CCSS busca proteger a millón y medio de personas contra la influenza

Un millón y medio de costarricenses podrán protegerse este año contra la influenza estacional, uno de los virus que causa la mayor cantidad de enfermos en la época lluviosa.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció este jueves que la vacuna empezará a colocarse a partir del 27 de abril.

De acuerdo con Elvis Delgado, del programa de Inmunizaciones del Seguro Social, las dosis podrían colocarse en cualquier establecimiento de salud de la CCSS, sin importar el lugar de adscripción.

"Hay que recordar que esta vacunación protege a un grupo de riesgo muy importante. La vacuna salva vidas, y con ella buscamos ganarle la carrera a los virus antes de que inicie la temporada de lluvias", manifestó.

¿Quiénes deben vacunarse?

La institución definió los grupos de riesgo que deben colocarse la dosis a partir del lunes: