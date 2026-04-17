CCSS aprueba "catálogo de diagnósticos" para unificar días de incapacidad en todo el país

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó, este jueves, una reforma que transformará la forma en que se otorgan las incapacidades médicas en el país, al establecer la aplicación obligatoria de un criterio único para definir la cantidad de días según cada diagnóstico.



El cambio implica que, en adelante, no importará el médico tratante ni el establecimiento de salud —sea público, privado, de empresa o aseguradora—, ya que la institución “uniformará” los periodos de incapacidad bajo un mismo parámetro nacional.



La medida elimina las diferencias que actualmente se presentan entre profesionales y centros de atención, donde personas con una misma condición podían recibir incapacidades de distinta duración, dependiendo de quién las evaluara o dónde fueran atendidas.



Con la modificación al artículo 30 del reglamento institucional, será obligatoria la aplicación del Catálogo de diagnósticos más frecuentes en incapacidades, el cual fija rangos de días por enfermedad. Este instrumento deberá utilizarse tanto en Consulta Externa como en servicios de Emergencias.



En la práctica, la duración de las incapacidades dejará de depender del criterio individual del médico o del lugar de atención, para responder a un estándar común en todo el territorio nacional.



La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, señaló que la institución tiene la responsabilidad de garantizar equidad y coherencia en decisiones que impactan directamente a las personas trabajadoras y al sistema de seguridad social. Según indicó, la reforma permite ordenar, estandarizar y dar mayor claridad al otorgamiento de incapacidades médicas.



Uno de los cambios más relevantes es que la regulación ampliará su alcance más allá de los servicios propios de la CCSS. Por primera vez, también abarcará las incapacidades recomendadas por medicina privada, medicina de empresa, aseguradoras y otros proveedores externos.



Por su parte, la coordinadora de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades, Paula Villalobos, explicó que durante años la falta de criterios uniformes generó diferencias difíciles de justificar desde el punto de vista técnico. Con el nuevo catálogo, añadió, se establecen parámetros claros para que, ante un mismo diagnóstico, la incapacidad tenga una duración similar en cualquier parte del país.



La reforma responde a hallazgos de la Auditoría Interna que evidenciaron falta de uniformidad y posibles inequidades en el otorgamiento de incapacidades, asociadas a la discrecionalidad y a la aplicación desigual de criterios médicos.



Asimismo, la Gerencia Médica concentrará la potestad de actualizar o modificar el catálogo, previo análisis técnico, con el objetivo de reducir variaciones no reguladas y fortalecer la trazabilidad y el control interno.



Antes de su entrada en vigencia, el acuerdo deberá someterse a un proceso de audiencia pública, conforme a lo establecido en la normativa vigente.