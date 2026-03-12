CCSS amplía vacunación contra fiebre amarilla a quienes viajen a Perú, Brasil y África

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que, a partir del próximo lunes 16 de marzo, se ampliará la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para todas las personas mayores de 9 meses y menores de 60 años que viajen a Brasil, Perú o países del continente africano.

La medida responde a la directriz emitida por el Ministerio de Salud ante el riesgo epidemiológico presente en estas regiones. Anteriormente, solo se inmunizaba a quienes salieran del país rumbo a Colombia.

El doctor Elvis Delgado Delgado, coordinador de inmunizaciones de la CCSS, explicó que la campaña se extenderá hasta el 30 de abril de 2026, con posibilidad de prórroga.

“Con estas acciones nuestra institución reafirma su compromiso con la salud de la población y, de forma especial, de aquellas personas que viajan a zonas de riesgo. Es importante cumplir con este requisito internacional vigente y, además, contar con la vacuna es fundamental para protegerse de esta enfermedad grave”, señaló Delgado.

Según datos de la Caja, desde el inicio de la campaña en diciembre de 2025, se han aplicado 22.019 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla.

Los viajeros deben vacunarse 10 días antes de la salida del país y presentar:

Una identificación oficial vigente (cédula nacional o de residencia).

El respectivo boleto aéreo.

Además, la CCSS confirmó la compra de un nuevo lote de 20.000 dosis, que ingresará la próxima semana para garantizar el abastecimiento en todos los puntos habilitados.

La CCSS recordó que no emite certificados de vacunación contra la fiebre amarilla. Estos son validados y generados por el Ministerio de Salud, y pueden descargarse mediante la aplicación EDUS, en la pestaña Certificados.

Para detalles sobre horarios, vacunatorios disponibles y otros aspectos relacionados con la campaña, la institución habilitó el micrositio: www.ccss.sa.cr/fiebre-amarilla﻿.