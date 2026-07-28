Casos de hepatitis A aumentaron 230% en el último año

Los casos de hepatitis A sufrieron un aumento considerable en el último año, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El primer semestre de este 2026 dejó 262 pacientes, mientras que al mismo periodo del año pasado, la cifra era de 49, un aumento del 230%.

"La hepatitis es una enfermedad que provoca la inflamación del hígado y puede afectar su funcionamiento", destacó Emilly Castillo, enfermera de la Subárea Epidemiológica de la CCSS.

Existen varios tipos de hepatitis viral: las más frecuentes son la A, que se contagia por agua o alimentos contaminados, y la B, que se transmite por fluidos de una persona contagiada.

Sobre esta última, en este primer semestre se diagnosticaron 114 casos, uno más que la cifra reportada el año pasado.

Los síntomas que alertan de la infección de la hepatitis son:

​Dolor de estómago.

Fatiga o cansancio.

Fiebre.

Pérdida de apetito.

Coloración amarillenta en los ojos y la piel.

Coloración oscura de la orina.

"Se hace un llamado a la población a tomar medidas de prevención e higiene para reducir el riesgo de transmisión de estas infecciones", añadió la funcionaria.

Las principales recomendaciones de los médicos son: lavarse constantemente las manos con agua y con jabón antes de preparar los alimentos; lavar y desinfectar adecuadamente las frutas y verduras antes de comerlas; no compartir jeringas o agujas; y tener prácticas sexuales seguras.