Casos de cáncer de páncreas aumentaron 30% durante últimos seis años en Costa Rica

Los casos de cáncer de páncreas han aumentado en un 30% en Costa Rica del 2019 a la fecha, una cifra que enciende las alertas dentro de la comunidad médica.

Esta enfermedad es descrita por muchos especialistas como un enemigo silencioso, ya que en muchas ocasiones no presenta síntomas claros en sus etapas iniciales y suele diagnosticarse cuando ya se encuentra en fases avanzadas.



Para analizar este preocupante incremento, comprender qué es el páncreas y cuál es su función en el organismo, conversamos con el gastroenterólogo, Dr. Ernesto Fonseca, médico internista con 32 años de trayectoria en la Caja Costarricense de Seguro Social.



Vea la entrevista en el video adjunto.