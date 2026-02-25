Caso importado de sarampión en Costa Rica: ¿Por qué el 9 de marzo es una fecha clave?

Epidemiólogos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tienen el 9 de marzo marcado en sus calendarios: si de aquí a esa fecha Costa Rica no detecta otro caso de sarampión, habrá terminado el riesgo asociado al diagnóstico importado de una niña mexicana de 4 años.

La menor, quien reside en Pérez Zeledón, resultó positiva luego de un viaje a su país natal. Las autoridades sanitarias confirmaron, el 14 de febrero, que ella no tenía antecedentes de vacunación contra la enfermedad viral y le ordenaron aislamiento. Además, iniciaron una búsqueda estricta de casos relacionados.

Por el momento, no hay ningún contacto de la paciente con sospechas o síntomas activos.

“La niña está muy bien, pero hay que recordar que sí continuamos con todo un tema de seguimiento. Nosotros podemos levantar las alertas, si mal no recuerdo, lo han estado comentando los especialistas, hasta el 9 de marzo. En esa fecha podemos respirar profundo porque ya no hay casos secundarios a partir de esa niña.

“Obviamente, todavía estamos en vigilancia, por eso lo llamamos vigilancia epidemiológica, porque se sigue buscando cualquier indicio o cualquier aparición de un caso agregado a este. Hasta la fecha, no tenemos, hasta este minuto, no tenemos casos secundarios, y eso habla muy bien de la vigilancia de este país y la respuesta rápida que ha tenido ante ese caso”, explicó el doctor Elvis Delgado, funcionario de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS, a Teletica.com.

¿Por qué el 9 de marzo? Esto tiene que ver con el periodo de incubación del sarampión: el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos refiere que el promedio es de 11 a 12 días.

“Uno estima que, pasado el doble del periodo de incubación máximo, si no se presenta ningún nuevo caso, quiere decir que el brote se controló. En el caso del sarampión, por ser una enfermedad exótica en Costa Rica, es decir, que no tenemos casos usualmente, el hecho de que aparezca un solo caso ya se constituye en un brote, aunque sea importado”, añadió Juan José Romero, profesor de Epidemiología.

Según Delgado, aunque el 9 de marzo se “levanta el peligro” vinculado a ese primer caso del año, no se puede perder de vista que la región de las Américas vive una situación compleja por el aumento en los casos de sarampión. Es decir, cualquier persona que viaje y no esté protegida con la vacunación podría traer, nuevamente, el virus a territorio nacional.

Actualmente, la CCSS tiene una estrategia para inmunizar a personas entre los 20 y 39 años que vayan a viajar a los países con brotes activos: Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, México y Uruguay.