Caja cerrará el año con un faltante de 430 especialistas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta una situación crítica: este año cerrará con un faltante de 430 médicos especialistas, lo que impactará directamente a casi 200 mil pacientes en lista de espera.

Un informe de auditoría, al que tuvo acceso Telenoticias, evidencia que el 2026 concluirá con una ausencia de 431 profesionales en el Seguro Social. Las áreas más afectadas son radiología, con un faltante de 103 funcionarios; anestesiología, con 91 profesionales menos; y medicina de trabajo, donde se requieren 71 especialistas adicionales.

La auditoría advierte que la salida de profesionales continuará en 2027, año en el que se prevé un faltante de 100 radiólogos, 92 anestesiólogos y 71 médicos de trabajo. El documento señala que en hospitales como Calderón Guardia, México, San Juan de Dios, Upala y La Anexión, la falta de anestesiólogos y equipos quirúrgicos ha provocado una subutilización significativa de los quirófanos, afectando la calidad y oportunidad de la atención médica.

El déficit de especialistas también ha generado un fuerte impacto en las listas de espera. Desde 2025 se acumulan cerca de 199 mil pacientes, con tiempos superiores a los 430 días, es decir, un promedio de un año, dos meses y cinco días en especialidades críticas.

La CCSS ha intentado mitigar esta problemática mediante jornadas de producción y otras estrategias, con el objetivo de reducir las listas de espera y evitar la fuga de especialistas.