Cada piel es única: expertos llaman a dejar la improvisación en el cuidado facial

El cuidado de la piel ha dejado de ser un asunto meramente estético para convertirse en una prioridad de salud integral que exige precisión científica.

Hoy en día, comprender las necesidades cutáneas requiere más que una observación superficial: se necesitan herramientas tecnológicas capaces de ofrecer diagnósticos preventivos y personalizados que orienten a los usuarios hacia rutinas más efectivas y seguras.

En Costa Rica, la incorporación de sistemas de análisis multiespectral marca un avance significativo. Estos dispositivos permiten identificar condiciones invisibles al ojo humano, como el daño solar acumulado, la inflamación profunda y el estado de la barrera cutánea.

La compañía Tabush Dermashop ha puesto a disposición del público un servicio gratuito de análisis facial con cámaras de alta resolución, utilizando la tecnología Visia, que desglosa el estado de la piel mediante imágenes detalladas de sus capas.

“Un diagnóstico preciso es el primer paso para una piel sana. Al ofrecer este análisis gratuito, buscamos que las personas dejen de experimentar con su rostro y basen sus decisiones en datos reales proporcionados por equipos profesionales”, afirmó Mariana Cerdas, farmacéutica.

.Además, destacó que el acompañamiento técnico garantiza que los usuarios comprendan la fisiología de su piel y la aplicación correcta de los tratamientos.

La especialista enfatizó que cada piel es única y que el uso de productos sin una evaluación previa puede resultar ineficaz o incluso contraproducente.

El análisis gratuito está disponible en la tienda Tabush Dermashop, ubicada en Avenida Escazú.