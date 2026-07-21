Cada día en promedio 2.800 personas buscan ayuda por su salud mental en Costa Rica

La salud mental ocupa cada vez más espacio en la conversación pública y las estadísticas reflejan un cambio importante: más personas están buscando ayuda profesional para atender padecimientos emocionales y psicológicos.

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) muestran que durante 2025 se registraron 1.024.023 consultas externas relacionadas con diagnósticos de salud mental, una cifra que equivale a cerca de 2.800 atenciones diarias en promedio (ver video adjunto en la portada).

La tendencia se mantiene este año. Solo entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 348.268 consultas externas asociadas a este tipo de condiciones.

Para el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, estos números evidencian una mayor conciencia sobre la importancia de buscar apoyo especializado y atender oportunamente los problemas de salud mental.

Entre los diagnósticos más frecuentes figuran los trastornos neuróticos y relacionados con el estrés, los trastornos emocionales y de comportamiento, así como los trastornos del estado de ánimo, que continúan siendo algunas de las principales causas de consulta en los servicios de salud.

La demanda también se refleja en los servicios de emergencia. Durante 2025 se registraron 157.460 diagnósticos vinculados con problemas de salud mental, mientras que en los primeros meses de este año se sumaron 52.107 casos adicionales.

Desde el Colegio de Psicólogos consideran que uno de los principales desafíos para el país es garantizar una respuesta oportuna y suficiente para atender el creciente número de personas que requieren apoyo profesional.

La magnitud del fenómeno también queda en evidencia en las hospitalizaciones. Entre 2025 y los primeros meses de 2026, más de 7.000 personas requirieron internamiento por diagnósticos relacionados con la salud mental.

Los especialistas insisten en que el aumento en las consultas no necesariamente implica un incremento de los padecimientos, sino también una mayor disposición de la población para reconocer los síntomas y buscar atención profesional.