Brote de malaria en Zona Norte complica meta de erradicación para 2030

El Ministerio de Salud trabaja junto con vecinos de Crucitas para identificar nuevos casos de malaria vinculados a la minería ilegal en la frontera norte del país.

Hasta el momento se contabilizan 15 casos importados, correspondientes a pacientes provenientes de Nicaragua que laboran en la extracción ilegal de oro.

Las autoridades activaron un protocolo de contención que incluye la colaboración de voluntarios comunitarios, quienes ya han aplicado 428 pruebas de detección en la zona, dentro de la estrategia de búsqueda proactiva y reactiva de pacientes.

En los últimos años, la incidencia de malaria ha mostrado una tendencia a la baja: en 2023 se registraron 538 casos, en 2024 fueron 244, en 2025 la cifra descendió a 29 y en lo que va del 2026 se contabilizan 14 enfermos.

El plan nacional busca erradicar la enfermedad para el año 2030, aunque el actual brote en la Zona Norte representa un desafío para alcanzar esa meta.