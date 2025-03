Bótox por primera vez: preguntas frecuentes

El bótox, uno de los tratamientos estéticos más populares en la actualidad, genera muchas dudas entre quienes lo consideran por primera vez.

¿Puede borrar la expresión facial?, ¿por cuánto tiempo es efectivo? Para aclarar estas y otras preguntas frecuentes, el programa Su Salud, de Teletica.com, invitó a la doctora Vanessa Fumero, dermatóloga, quien brindó una explicación detallada sobre este procedimiento tan demandado.

A continuación, puede repasar las respuestas más relevantes de la conversación, en palabras de la especialista.

¿Hay alguna edad recomendada para aplicarse bótox?

Bueno, es importante dentro de la parte clínica saber que se pone desde los 30 años, para poner un rango de 30 a 65, es el promedio más o menos. Pero tengo pacientes de 20 años y de 92. O sea, no hay edad para aplicarse la toxina botulínica.



¿Tengo que esperar a tener arrugas muy visibles o muy marcadas para utilizar bótox?

No, al contrario. ¿Qué es lo que le digo a los pacientes? Es retrasar. Nunca vamos a detener el envejecimiento, pero vamos a retrasarlo.



¿La aplicación duele?

Molesta, pero en realidad los beneficios son tan positivos que se le olvida a uno.



¿Cuánto tiempo se mantiene el efecto?

Entre tres y cuatro meses. Todos somos vacunados contra el COVID, vacunas de fiebre amarilla, que ahora que está de moda, la influenza… todo este tipo de cosas y algo que se llama estrés oxidativo, todos nosotros, me incluyo, estamos bajo presión, bajo estrés, bajo alimentaciones no buenas, tóxicas, que nos hacen daño, entonces todo eso suma para bajar el efecto; pero, definitivamente, tres a cuatro meses, es importante que esto lo sepa el paciente, no te va a durar seis meses, no es real.

¿El bótox puede llegar a quitar la expresión facial?

Para nada, porque trabajamos el músculo que está contraído; digamos, como por ejemplo, vemos el corrugado constantemente, entonces al relajarlo va a mejorar tu cara, se va a ver más fresca. Cuando pasa el efecto, obviamente vamos a volver a ver la línea, pero como no trabajaron por tres meses, entonces vuelve su línea mucho más relajada.



¿El efecto es inmediato, el efecto final?

Qué pregunta más importante. El efecto lo van sintiendo al quinto día, sexto, el décimo es el día divino y siempre hacemos controles; por lo general, yo hago controles al quinceavo día para ver cómo le fue, si necesito poner algo más, para que el paciente quede contento, feliz, satisfecho.



Después de la aplicación, ¿hay cuidados especiales?

Entre las principales medidas que enumeró Fumero, se encuentran las siguientes:

No acostarse ni inclinar la cabeza hacia atrás o adelante durante seis horas.

No tocar ni masajear las zonas donde se aplicó el bótox durante seis horas.

No agacharse en ese mismo periodo, ni hacer muchas expresiones faciales.

No maquillarse ni hacer ejercicio inmediatamente.

No tomar bebidas alcohólicas, carbonatadas o con cafeína durante 24 horas.

Cuando pasa el efecto, ¿las arrugas me pueden quedar peor?

No, cuando pasa el efecto queda la arruguita que tenía, pero más relajada porque no estuvo trabajando el músculo durante esos tres meses.



Si someterse a este procedimiento estético está entre sus planes, recuerde siempre acudir donde profesionales capacitados en esa materia, debidamente inscritos ante el Colegio de Médicos y Cirujanos.

Para obtener más información, puede repasar el episodio completo de ‘Su Salud’ en el video adjunto o en el siguiente enlace de YouTube.