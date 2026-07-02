Bicicletas, bicimotos y piscinas: las alertas del Hospital de Niños para estas vacaciones

Descansar, pasear y disfrutar. Ese es el objetivo de miles de familias durante las vacaciones de mitad de año. Sin embargo, este periodo también suele venir acompañado de un aumento en los accidentes que involucran a menores de edad.

Este año, el Hospital Nacional de Niños (HNN) ha identificado un repunte en los incidentes relacionados con bicicletas y bicimotos.

"Tenemos pacientes con traumas severos en cabeza, tórax o abdomen producto de una caída en bicicleta. Siempre es importante utilizar todas las medidas de protección", indicó el doctor Germán Guerrero Quesada, especialista cirujano de la Unidad de Trauma del HNN.

La preocupación también se extiende a las bicimotos, debido a la gravedad de las lesiones que pueden provocar.

"Lo toman como un juego, adquieren mucha velocidad y hemos tenido accidentes ya con personas fallecidas", agregó el médico.

En los últimos cuatro años, el Hospital de Niños atendió a 522 menores por accidentes de tránsito y seis de cada 10 pacientes fueron hombres. Además, el grupo más afectado fue el de niños entre los 5 y 9 años, que concentró el 43% de los casos atendidos.