Auditoría de CCSS encuentra discrepancias de hasta un billón de colones en inventarios

Un informe de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) evidenció una serie de discrepancias en los inventarios de medicamentos y suministros de la institución.

Se trata del informe AD-AFINPE-0015-2026 al que tuvo acceso Telenoticias y que revela incongruencias de hasta un billón de colones en el cierre contable del ERP-SAP, sistema informático implementado en 2025.

"Se advierte del riesgo contable derivado de las variaciones atípicas en el sistema ERP-SAP, en las cuentas de inventarios de medicamentos y suministros, donde en solo tres días el saldo disminuyó en ¢1.166.245.134.736,68; aspecto que no es congruente con la dinámica institucional", reza la nota firmada por el auditor Ólger Sánchez.



La Auditoría también evidenció, con base en la información facilitada por las gerencias institucionales, una ausencia en el registro de inventarios en bodegas.

"Se identificó que los inventarios, insumos y suministros ubicados en distintas bodegas clasificados como cuarentena, rechazos, recibo de mercadería pendiente de validación y muestras, generaron diferencias por hasta ¢16.273 millones en el proceso de la carga de los datos de inventarios al sistema SAP-ERP", indicó el departamento en el oficio firmado el 17 de febrero.



Según Sánchez, estas irregularidades comprometen los principios esenciales de la información financiera institucional, tales como veracidad, integridad y trazabilidad, por lo que dieron plazo de un mes para solucionar los problemas encontrados en la inspección.

¿Qué dice la CCSS?

El Plan de Innovación de la CCSS, departamento encargado de implementar el sistema informático, reconoció una sobrevaloración en al menos 100 productos en inventario.

"En esos casos, ciertos materiales habían quedado contabilizados con valores muy superiores a su costo real, lo que elevó incorrectamente el valor del saldo del inventario de ese período, en el entendido de que se trata del monto (precio) del inventario y no las cantidades pues estas últimas son consistentes", señaló la entidad.

El departamento institucional refutó lo dicho por la Auditoría Interna y recalcó que la sobrevaloración en los precios no se originó por un error en el ERP, sino en la información de base proveniente del sistema legado.



"No se está frente a una pérdida real de más de un billón de colones, sino ante la corrección de una sobrevaloración que venía afectando varios cierres mensuales. La interpretación correcta es que se ajustó la base de valoración del inventario en junio y, como consecuencia, los meses posteriores reflejaron saldos menores, pero más razonables y contablemente consistentes", manifestó la entidad ante la consulta de Telenoticias.

