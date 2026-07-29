Auditoría de CCSS alertó deficiencias en sistema que dejó a funcionarios sin pago

Desde diciembre del año anterior, la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alertó sobre las deficiencias que encontró en la inspección del nuevo sistema informático sobre gestión de personal.

En el informe, el órgano auditor encontró deficiencias y poca capacidad de respuesta a eventuales incidentes que se pudieran materializar.

"Se determinó que el SIPE (sistema de gestión de personal) no dispone de una plataforma alterna o entorno de contingencia que permita garantizar la continuidad operativa ante una falla total del sitio principal donde se aloja el aplicativo. Esta condición incrementa el riesgo de disponibilidad del sistema y vulnera los principios de continuidad del negocio. Además, se identificaron deficiencias en la estabilidad del sistema, problemas para responder adecuadamente a las solicitudes e incidentes", reza la nota.

La Auditoría advirtió desde ese momento que "es imprescindible asegurarse de que, una vez desarrollado el sistema, pueda ser utilizado por los funcionarios de la red nacional de recursos humanos de la institución, a fin de garantizar el pago correcto y oportuno a los funcionarios".

Sin embargo, el sistema dio problemas y dejó sin pago temporalmente a funcionarios interinos en diferentes hospitales, como el Tony Facio de Limón, donde incluso se manifestaron.

La Caja dijo que un equipo técnico está atendiendo los inconvenientes en los casos específicos que ocurrieron.

"Todo proceso de transformación tecnológica de esta magnitud requiere de una etapa de estabilización, durante la cual se identifican y corrigen situaciones específicas para garantizar el funcionamiento óptimo de la plataforma y la continuidad de los servicios institucionales”, argumentó la institución.



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