¡Atención viajeros! Salud anuncia nueva jornada de vacunación contra fiebre amarilla

Las dosis estarán disponibles para quienes viajen a Colombia entre septiembre y octubre.

El Ministerio de Salud anunció una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla, dirigida especialmente a personas que tienen programados viajes a Colombia entre los meses de septiembre y octubre.

Uno de los requisitos para acceder a esta campaña es haber comprado el boleto de viaje antes del 15 de agosto de 2025.

Miles de costarricenses han hecho filas durante la noche y la madrugada en vacunatones anteriores para obtener la dosis que les permite ingresar al país sudamericano.

Además, el Ministerio de Salud informó que próximamente la vacuna estará disponible en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), bajo un esquema especial de prevención para viajeros nacionales o extranjeros que estén asegurados.

La medida entrará en vigencia una vez que el Comité de Farmacoterapia emita el lineamiento correspondiente.