¡Atención, mujeres! Esta es una guía para elegir el mejor método anticonceptivo

Elegir el método anticonceptivo más adecuado no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Hay diversos factores que influyen en esta elección, desde el estado de salud y la edad de la paciente, hasta su estilo de vida, historial médico y planes de vida a futuro.

Así lo explicó el doctor Josué Vargas, ginecólogo, quien conversó ampliamente sobre el tema en el programa Su Salud de Teletica.com.

“Una de las primeras cosas que uno tiene que abordar con la paciente son las expectativas de anticoncepción que tenga y qué plazo quisiera planificar”, explicó el especialista.



El primer paso siempre debe ser una consulta médica individualizada, en la que se evalúe el estado general de salud y se definan las metas: ¿quiere evitar un embarazo por unos meses o por varios años?, ¿tiene hijos o desea tenerlos más adelante?, ¿es disciplinada con la toma de medicamentos diarios?



Estas preguntas ayudan a definir si es mejor optar por un método hormonal, de barrera, natural o de larga duración.



Métodos hormonales: efectivos, pero con condiciones

Entre los métodos más conocidos están las pastillas anticonceptivas. Aunque son altamente efectivas si se usan correctamente, requieren disciplina.

“Muchas fallas se deben a olvidos o al uso de medicamentos como antibióticos, además del consumo de alcohol, que pueden disminuir su efectividad”, indicó Vargas.

Otras opciones hormonales incluyen los inyectables mensuales o trimestrales, el anillo vaginal y el implante subdérmico (bajo la piel). Todos ellos liberan hormonas de forma continua y reducen la posibilidad de error humano, al no depender del uso diario.



La efectividad de estos métodos hormonales ronda el 94% al 98%, dependiendo de si el uso es perfecto o habitual.

“Hay algunas pacientes que sus condiciones, tal vez, no le permiten la colocación de los dispositivos; por ejemplo, aquellas pacientes que el cuello del útero es un poco cerrado o que eventualmente el tamaño del útero es un poco más pequeño; no podemos ofrecerle tampoco algo de larga duración: para esto tenemos las pastillas o los métodos hormonales combinados, con el objetivo de poder maniobrar. “Hay que tomar en cuenta también qué susceptibilidad tiene la paciente a efectos adversos: los métodos anticonceptivos hormonales, muchos de ellos tienden a dar dolores de cabeza, un poco de mareos al inicio y demás, entonces hay que conversar bien esto para ver qué metodología podría funcionar más”, detalló el ginecólogo.

¿Y si no puedo usar hormonas?

Hay mujeres que no pueden utilizar métodos hormonales sistémicos, como las fumadoras mayores de 35 años, con hipertensión no controlada o con antecedentes de trombosis. En estos casos, se recomiendan opciones no hormonales, como los dispositivos intrauterinos (DIU) de cobre, oro o plata, o los preservativos. Tome en cuenta que estos últimos son los que, usados correctamente, protegen de las enfermedades de transmisión sexual.

“Lo importante es que los anticonceptivos se adapten al cuerpo de cada mujer. Hay dispositivos que duran entre cinco y 10 años, ideales para quienes no pueden o no quieren usar hormonas”, comentó el médico.

Aunque cada vez son menos usados, los métodos naturales, como el Billings (observación del moco cervical), el seguimiento de la temperatura basal o el control del calendario menstrual, siguen siendo una opción para quienes no desean o no pueden usar métodos artificiales. Sin embargo, el invitado advirtió que estos tienen la tasa más alta de falla.



“La literatura habla de que la probabilidad de fallo ronda más del 10%. En alguna literatura uno puede encontrar hasta un 84% de fallo. ¿Qué es lo más importante tomar en cuenta ahí? Que no todos los ciclos menstruales de las pacientes son iguales. Nosotros asumimos que todas las pacientes pueden tener un ciclo menstrual de 28 días, pero la realidad es que existen pacientes que por diversas razones pueden tener ciclos un poco más alargados, un poco más cortos”, concluyó Vargas.

Para repasar el episodio completo de ‘Su Salud’ y conocer en detalle cada uno de estos métodos, su efectividad e implicaciones, puede ingresar al video adjunto o al siguiente enlace de YouTube.