¡Atención, asegurados! Hospital San Juan de Dios suspende cirugías programadas para este viernes

El Hospital San Juan de Dios anunció la suspensión de todas las cirugías electivas programadas para este viernes 12 de septiembre, como parte de una serie de medidas urgentes ante la alta saturación en su servicio de emergencias.

Según datos oficiales, el área de emergencias reporta una ocupación del 130%, mientras que el servicio de hospitalización alcanza el 95%. Esta situación llevó al centro médico a agilizar exámenes y liberar camas, con el objetivo de garantizar la atención de los asegurados durante el fin de semana largo y evitar un cierre temporal.

La dirección del hospital explicó que la saturación responde a múltiples factores, entre ellos la complejidad de las patologías atendidas y la limitada disponibilidad de camas hospitalarias. Actualmente, 14 camas están ocupadas por pacientes que ya pueden ser dados de alta, pero que han sido abandonados y no cuentan con un albergue donde continuar su recuperación.

El Hospital San Juan de Dios atiende, en promedio, cerca de 400 pacientes por día en su servicio de emergencias, lo que ha generado una presión constante sobre su capacidad operativa.

Las autoridades hacen un llamado a la población para que utilice los servicios de salud de forma responsable y recuerdan que se mantienen activos los canales de atención en otros centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).