Anderson: el niño de 6 años que encontró en el extranjero la oportunidad de vivir

Lahiam, Thiago y Anderson son tres niños costarricenses que comparten una misma condición: nacieron con una enfermedad cardíaca que requería una intervención urgente.

Ante una serie de factores en la seguridad social, sus familias debieron buscar alternativas fuera del país. El destino fue Barcelona, España, donde encontraron una oportunidad para acceder a la cirugía que necesitaban.

La historia de Anderson: un niño costarricense operado en Barcelona

En el caso de Anderson, un niño de seis años, la operación representaba una nueva esperanza. Tras meses de preparación, su madre, Joconda, recibió en abril de 2025 la noticia de que su hijo sería intervenido en ese país.

Anderson fue uno de los pacientes beneficiados por un acuerdo entre la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Internacional CorrAll y la fundación CorAll Family. Sin embargo, la mayoría de niños con esta condición no logra acceder a este tipo de convenios, por lo que muchas familias recurren a campañas para recaudar fondos y cubrir los costos de las cirugías.

El procedimiento estuvo a cargo del doctor Raúl Avella, cirujano pediátrico con más de 5.000 operaciones realizadas y participación en 56 misiones humanitarias. Antes de la intervención, explicó a la familia cada detalle con el objetivo de brindar tranquilidad.

La cirugía aplicada fue la técnica Fontan, un procedimiento que conecta la vena cava inferior directamente con la arteria pulmonar mediante un conducto. Desarrollada hace más de 50 años por el doctor Francis Fontan, esta intervención ha evolucionado significativamente, pasando de una mortalidad cercana al 50% a menos del 3% en el equipo médico de Barcelona.

Durante las cinco horas que duró la operación, la familia de Anderson se mantuvo en espera, acompañada por el equipo médico y voluntarios de la fundación CorAll Family. Finalmente, la intervención concluyó con éxito, marcando un nuevo inicio para el menor.

Las cardiopatías son enfermedades que afectan la estructura o el funcionamiento del corazón. En Costa Rica, el acceso a este tipo de cirugías continúa siendo un desafío, lo que obliga a muchas familias a buscar atención en el extranjero y enfrentar importantes cargas económicas y emocionales.

En la próxima entrega se abordarán los costos de estos procedimientos y las razones por las que España se ha convertido en un destino para pacientes costarricenses.