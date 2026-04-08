Alerta por repunte de lesiones neurológicas en menores de edad

Durante los primeros meses del año se ha registrado un repunte de accidentes graves que involucran a menores de edad.

Según especialistas del Hospital Nacional de Niños (HNN), esta situación se refleja incluso en el aumento de vuelos de ambulancia que han sido necesarios en este periodo.

"En este trimestre hemos tenido un incremento de lesiones extraordinarias, de lesiones neurológicas, incluso con mortalidad de pacientes. Las lesiones más graves siguen correspondiendo a Guanacaste, Puntarenas y Limón", explicó Marco Vargas, jefe de la Unidad del Trauma del HNN.

Los expertos hacen énfasis en la complejidad de las lesiones neurológicas en personas menores de edad, las cuales pueden tener consecuencias severas y de largo plazo.

El experto agregó que "el 80% de los pacientes graves que se atienden en la Unidad de Trauma tienen lesiones neurológicas. Su cabeza pesa más, tienen menos sistemas de protección, tienen huesos más delgados, pueden perder movilidad, independencia o condiciones cognitivas. Les estás comprometiendo su buen cerebro tempranamente con lesiones que son discapacitantes".

Desde la Policía de Tránsito señalan que muchos de estos casos están relacionados con conductas irresponsables por parte de adultos, como no utilizar dispositivos de seguridad en los vehículos o, en situaciones más críticas, exponer a menores en motocicletas.

"Hemos topado con casos en donde va el padre de familia, la mamá y hasta dos menores. "Obviamente, una motocicleta es únicamente para dos personas y solo mayores de 5 años con chaleco reflectivo y su casco", indicó Martín Sánchez, director de la Policía de Tránsito.

Asimismo, al trasladarse en un vehículo, es obligatorio el uso de la silla de retención infantil, como medida fundamental para reducir el riesgo de lesiones graves.



Las autoridades coinciden en que estos incidentes ocurren con mayor frecuencia fuera de la Gran Área Metropolitana, aunque aclaran que también se presentan en zonas urbanas.