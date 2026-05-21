Alerta en el San Juan de Dios: cierran Unidad de Quemados por brote bacteriano

El Hospital San Juan de Dios anunció el cierre temporal de la Unidad Nacional de Quemados como medida preventiva ante un incremento de casos positivos por la bacteria Pseudomonas entre pacientes internados.

La decisión fue tomada tras una alerta emitida por la Unidad de Control de Infecciones Intrahospitalarias del centro médico, la cual detectó un aumento de contagios, pasando de tres a siete pacientes positivos.

Según informó el hospital, al momento de identificarse la situación había 11 pacientes hospitalizados en la Unidad de Quemados, que cuenta con una capacidad total de 16 camas.

La directora general del centro médico, la doctora María Eugenia Villalta Bonilla, explicó que la medida busca reforzar el control epidemiológico y evitar nuevos contagios dentro del área especializada.

“Estamos actuando de manera preventiva y responsable para proteger a nuestros pacientes y funcionarios. Desde el momento en que se identificó el aumento de casos, se activaron los protocolos institucionales de vigilancia, aislamiento y desinfección”, señaló.

¿Qué es la Pseudomnas?

Especialistas en infectología explicaron que la Pseudomonas es una bacteria capaz de provocar infecciones, especialmente en personas hospitalizadas o con sistemas inmunológicos debilitados. En pacientes con quemaduras, el riesgo aumenta debido a la pérdida de la barrera protectora natural de la piel.

Como parte de las medidas implementadas, el hospital mantiene el aislamiento de los pacientes positivos, vigilancia clínica permanente, procesos especiales de limpieza y desinfección de toda la unidad, así como la suspensión temporal de visitas.

Además, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) coordinó con la Gerencia Médica el traslado de pacientes con quemaduras complejas a otros centros hospitalarios de la red mientras se mantenga vigente la medida preventiva.

Villalta aseguró que, pese al cierre temporal de la unidad, el hospital conserva la capacidad de atender emergencias de pacientes con quemaduras graves mediante espacios habilitados en la Unidad de Cuidados Intensivos.