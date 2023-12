Alcachofa, jengibre y carbón: Aliados para prevenir y aliviar la mala digestión

5 de diciembre de 2023, 10:12 AM

También conocida como mala digestión , indigestión o dispepsia, este malestar no solo ocurre cuando se come de más, sino también cuando ingerimos determinados alimentos y bebidas que pueden resultar irritantes para el estómago, como algunas salsas (sobre todo las grasas), los dulces, el chocolate o las bebidas alcohólicas, entre otros.

Aunque también se pueden presentar estos síntomas cuando se come de forma rápida, o bajo los efectos del estrés, también cuando se padece de úlceras o gastritis.

Probióticos y enzimas digestivas: Cuando la flora intestinal no está en equilibrio, frecuente tras el uso de antibióticos o cuando no se tiene una alimentación saludable y equilibrada, el intestino acaba siendo poblado por bacterias malas, que no ayudan al sistema inmune y dejan al organismo susceptible a enfermedades.