¿Aguanta las ganas de orinar? Estas son seis señales de que su vejiga está sufriendo

¿Suele aguantar las ganas de orinar? Esta mala práctica, de manera prolongada, puede provocar que su vejiga pierda fuerza y deje de funcionar correctamente.

En el programa Su Salud, de Teletica.com, la doctora Zayra Alonso, uróloga, detalló cuáles pueden ser las consecuencias de no ir al baño cuando el cuerpo lo requiere.

Generalmente, la vejiga de un adulto puede tener una capacidad cercana a los 400 mililitros, lo equivalente, por ejemplo, a una botella y media de agua. Cuando ese órgano no se vacía, lo que está haciendo es aumentando su volumen.

“Conforme avanza la edad, la vejiga se cansa”, advirtió Alonso.

“Cuando una vejiga se cansa, dice ‘hasta aquí’, ya no hay vuelta atrás. La capacidad, al aumentarse y estar tan alta, posteriormente quedan residuos. Hay vejigas que por más que, por más que lo intenten, no logran vaciarse de forma completa”, agregó.

Por ejemplo, cuando quedan residuos de orina, el paciente siente que “no terminó de orinar” o suele levantarse varias veces durante la noche.

¿Cómo detectar que su vejiga está sufriendo por aguantar las ganas de orinar? Según la especialista, hay seis señales que pueden alertarlo.

“Cuando el paciente tiene infecciones del tracto urinario a repetición, ya sea hombre o mujer: en la mujer es mucho más frecuente, pero en el hombre no tiene por qué suceder. Cuando vamos a orinar y tenemos esa sensación de ir al baño y no me dio tiempo, eso se llama urgencia; cuando tengo que hacer fuerza para empezar a orinar.

“También cuando veo que disminuyó el chorro de la orina o cuando siento que no vacié la vejiga de forma completa; cuando me tengo que levantar muchas veces en la noche a orinar”, detalló.