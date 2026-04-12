Advierten del peligro de abandonar tratamientos contra el cáncer por “remedios caseros”

Cada vez es más frecuente que pacientes con cáncer recurran a la medicina alternativa en busca de opciones “milagrosas” para curarse. Sin embargo, especialistas advierten que esta práctica no solo es peligrosa, sino que puede detener los efectos de las terapias hospitalarias.

La ciencia ha logrado avances significativos en la lucha contra el cáncer gracias a la investigación y la medicina basada en evidencia. Aun así, persiste el riesgo de que pacientes opten por tratamientos alternativos o “recetas mágicas” sin respaldo científico, lo que pone en peligro su salud y reduce sus posibilidades de recuperación.

Expertos señalan que abandonar o retrasar terapias médicas comprobadas como la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia o las terapias dirigidas para optar por remedios caseros puede tener consecuencias graves. En muchos casos, estas alternativas carecen de eficacia y pueden interferir con los tratamientos médicos, disminuyendo su efectividad o provocando efectos secundarios dañinos.

La medicina basada en evidencia se sustenta en estudios clínicos rigurosos, revisiones científicas y protocolos internacionales que garantizan seguridad y resultados medibles. Por el contrario, la medicina alternativa suele apoyarse en testimonios aislados o promesas sin fundamento.

Ante este panorama, los especialistas hacen un llamado a los pacientes y sus familias para que confíen en la ciencia y no pongan en riesgo su salud con prácticas que carecen de sustento médico. La prevención y el tratamiento oportuno siguen siendo las mejores herramientas para enfrentar el cáncer.