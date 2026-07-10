Adulto mayor con alzhéimer ya recibió tratamiento que esperaba en la CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ya le entregó el tratamiento al adulto mayor de 83 años que tenía tres meses esperando medicamento contra el alzhéimer que padece.

Lorenzo Picado, hijo del paciente, confirmó que el fármaco lo entregó la Clínica Clorito Picado del Área de Salud Tibás, Uruca, Merced. La institución confirmó que el producto se encontraba agotado en ese establecimiento de salud.

Durante el 2024 y parte del 2025, la prescripción de este medicamento se mantenía principalmente asociada a pacientes valorados por el hospital de referencia. A partir de la apertura de la Clínica de Memoria local, en setiembre de 2025, se inició la valoración de nuevos usuarios candidatos a tratamiento, lo que generó un incremento progresivo en la demanda del medicamento.



"Con el fin de atender esa necesidad, el establecimiento realizó gestiones de abastecimiento y recibió en enero de 2026 una cantidad extraordinaria del medicamento, estimada inicialmente para cubrir varios meses de tratamiento. Sin embargo, el consumo real fue mayor al proyectado, por lo que las existencias locales se agotaron a partir del 18 de mayo de 2026", explicó la CCSS.

La entidad agregó que el área de salud realizó coordinaciones administrativas y técnicas para gestionar la adquisición y el apoyo de otros centros de la red institucional, incluyendo hospitales de referencia.

"Como resultado de esas gestiones, el medicamento fue recibido recientemente y se realizaron los procesos internos correspondientes para su carga y disponibilidad local, con el propósito de continuar la atención de las personas usuarias que requieren este tratamiento", añadió el Seguro Social.



La institución reiteró que la disponibilidad de medicamentos depende de procesos de planificación, compra, distribución y comportamiento real de la demanda.

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