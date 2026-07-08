900 médicos buscan una de las 283 plazas para especializarse en la CCSS

﻿Mientras Costa Rica enfrenta una creciente demanda de médicos especialistas en diversas áreas de la salud, cerca de 900 profesionales participaron en una de las etapas más importantes del proceso de admisión al Programa de Posgrado en Especialidades Médicas de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Sin embargo, solo 283 aspirantes lograrán obtener una plaza de residencia médica e iniciar su formación especializada el próximo año.

Según explicó Mario Quesada, director del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas (PPEM) de la UCR, en esta convocatoria participan más de 40 especialidades médicas, aunque la cantidad de espacios disponibles está determinada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de acuerdo con las necesidades de atención del país.

Las 283 plazas disponibles se distribuyen entre distintas áreas de formación médica. Entre las especialidades con mayor cantidad de cupos destacan:

Medicina Familiar y Comunitaria: 26 plazas.

Ginecología y Obstetricia: 21 plazas.

Anestesiología y Recuperación: 18 plazas.

Pediatría: 18 plazas.

Geriatría y Gerontología: 12 plazas.

Además de la Universidad de Costa Rica, actualmente existen seis universidades privadas que participan en la formación de especialistas en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social.