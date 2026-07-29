35 clínicas de la CCSS activan protocolo para atender a romeros

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) activó el protocolo de atención por la romería de este año. La institución dispone de 35 establecimientos para responder a posibles problemas de salud de los fieles católicos.

Se trata de áreas de salud de Cartago y San José, que responderán primero para evitar que los pacientes vayan a saturar el servicio de Emergencias del Hospital Max Peralta Jiménez.

Incluso, la Caja dispone del Calderón Guardia para dar soporte, en caso de que alguna emergencia amerite un traslado masivo de pacientes.

Según el Seguro Social, todo esto es coordinado con la Cruz Roja, para indicar dónde efectuar los traslados.

Se espera que el Día de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles convoque a más de dos millones de costarricenses en la Basílica de Cartago. El evento que agrupa la mayor cantidad de ticos en un solo lugar.

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