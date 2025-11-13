25 mil vacunas contra fiebre amarilla llegarán pronto a farmacias privadas

La Cámara Costarricense de la Salud confirmó a Teletica.com que el próximo 16 de noviembre llegarán al país 25 mil dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla, las cuales estarán disponibles en farmacias privadas a partir de la próxima semana.

El anuncio lo realizó Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara, durante una entrevista con este medio.

El vocero destacó la coordinación público-privada para garantizar el acceso de los ticos a estas cotizadas vacunas.

“Nos parece un buen ejemplo de articulación, donde nos complementamos siempre por el bien de la población”, señaló.

La estimación de Manzi es que los fármacos estén disponibles en las farmacias privadas a partir del 21 de noviembre, luego de concluir el proceso de desalmacenamiento y permisos del Ministerio de Salud.

Precisamente, Salud activó campañas para cubrir el periodo de desabastecimiento en farmacias privadas. Además, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que iniciará la vacunación en sus establecimientos para personas que viajen a países como Colombia. Esta medida se tomará a partir del 1° de diciembre, con un lote inicial de 15 mil dosis trasladadas por el ministerio.

Manzi explicó que, al igual que ocurre con la vacuna contra la influenza, se espera que la fiebre amarilla se convierta en un esquema de acceso mixto: gratuito en la CCSS y disponible en farmacias y hospitales privados por conveniencia y facilidad de horarios.

¿Cuándo se acabará el desabastecimiento?

Respecto a la posibilidad de escasez en 2026, Manzi advirtió que el suministro sigue siendo limitado debido a la baja cantidad de fabricantes y a la prioridad que tienen países donde la enfermedad es endémica, como Colombia, Perú y Brasil.

“El Estado accede a las vacunas mediante el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que tiene mecanismos distintos al sector privado. Aunque la OPS suele tener más facilidad de acceso, seguimos dependiendo de la producción limitada. No podemos garantizar que no haya desabastecimiento, pero sí vemos una coexistencia de acceso en el sector público y privado”, finalizó.