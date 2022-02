Viernes de música: C. Tangana, Morat, Anitta y Justin Quiles, Malí y Valeria Atkeys

Este viernes, como es costumbre, repasamos varios lanzamientos musicales importantes. Por eso, a continuación le brindamos todos los detalles sobre estos estrenos.

“El Madrileño (La Sobremesa)”



El artista español, C. Tangana, en febrero de 2021 lanzó El Madrileño, y este fue catalogado como el disco más grande de la música española ese año.

Por eso es que hoy estrena la reedición llamada El Madrileño (La Sobremesa), la cual cuenta con varias sorpresas como tracks inéditos junto a artistas como Omar Montes, Canelita y Omara Portuondo.

Además, la ya conocida portada cambia y, para esta ocasión, el director de cine español, Carlos Saura, revisita el universo de C. Tangana, diseñando a golpe de pincel un nuevo cuadro.



Dentro del álbum destaca el videoclip de La Culpa. "Pone la guinda visual con una pieza de Santos Bacana, Little Spain, que añade nuevas aristas a uno de los grandes momentos sonoros de esta versión extendida del álbum original. Sus imágenes buscan reflexionar sobre el concepto de la culpa masculina y la purga a través del bienestar y se llevan al diván a C. Tangana, Canelita, Omar Montes y Daviles de Novelda en un entorno imaginario a medio camino entre un centro de wellness y uno de reeducación para hombres", detalló su disquera, Sony Music.



Llamada Perdida

La agrupación colombiana, Morat, lanzó hace pocas horas Llamada Perdida. "Hay canciones que son como levantar una antorcha en medio de la noche esto es Llamada Perdida, es una señal de que hay algo que falta por decir. Llamada Perdida es como una guía de cómo ser la peor expareja del mundo y está dedicada a todas las personas que se quedaron con cosa por decir cuando terminó una relación", comentó Morat.

Llamada Perdida a diferencia de otros proyectos de Morat, todos los instrumentos se grabaron en sistema analógico en el estudio Big Bag Sound (Los Ángeles, EE. UU.), las voces se grabaron en Bogotá y está compuesta por la banda con la colaboración de Mauricio Rengifo y Andres Torres quien, junto a Juan Pablo Isaza, se ha encargado de la producción.

Esta canción marca un nuevo estilo de producción de Morat mucho más minimalista y con una exploración de sonidos de la década de los ochenta.

El videoclip da una vuelta a la estética de la banda. Se grabó en Madrid y está dirigido por MENDO.

Envolver Remix



Una fusión explosiva es la brasileña Anitta y el puertorriqueño Justin Quiles en Envolver Remix.

En la nueva versión de la canción, producida por Subelo Neo, Anitta teje una historia sobre los deseos femeninos con una letra provocativa y coqueta que se centra en su creencia de que las mujeres deben ser libres sin pedir disculpas por su naturaleza seductora.

En el video, dirigido por Paloma y producido por 36, vemos a ambos Anitta y Justin Quiles a través de escenas con tonos oscuros y entre sábanas representando la sensualidad que envuelve el tema.



No hacer nada



Las cantantes costarricenses Malí y Valeria Atkeys lanzan su primer sencillo como dúo, titulado No hacer nada.

Al ritmo de pop, este tema contiene elementos acústicos y electrónicos que han sido mezclados con un juego de voces airosas, contrastadas con voces claras, rítmicas y pícaras.

El concepto de esta canción, que fue compuesta y musicalizada por ambas artistas, se desarrolla sobre la idea de que no hacer nada es realmente necesario, ya que esto nos permite entrar en sintonía con la relación entre nuestro "yo interior” y todo aquello que nos rodea.

“Esa sintonía puede ser desde aprender a disfrutar del sonido del viento y la danza de las olas del mar, hasta electrificar nuestros sentidos con una chispa necesaria. Todos necesitamos tiempo para disfrutar los pequeños placeres de la vida, y la canción te invita a entrar en sintonía con esta sensación”, expresaron las cantantes.

Como parte del lanzamiento de este sencillo, las artistas realizarán un concierto el próximo 24 de febrero, en Casa Rojas, ubicada en Barrio Escalante, a partir de las 7:30 p. m. Puede comprar las entradas en el SINPE móvil 83810503.