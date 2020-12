The Last of Us II y Ghost of Tsushima ganan GOTY 2020 en los Level Up Awards

Por Pablo Vargas | pvargas@revistalevelup.com

'The Last of Us Part II' y 'Ghost of Tsushima' se coronaron como los mejores videojuegos del 2020, al alzarse ayer de manera indiscutible con el título de 'Mejor juego del año' en las votaciones del jurado de especialistas y de lectores en la octava edición de los Level Up Awards.

Revista Level Up dio anoche conocer a los diferentes ganadores de los premios Game of the Year (GOTY) que valoraron a los mejores videojuegos del año, junto a sus más de 100 mil seguidores y un jurado de especialistas de la industria nacional de entretenimiento electrónico. Estos son los principales ganadores de los Level Up Awards 2020:

Mejor videojuego de PlayStation

- Jurado de especialistas: The Last of Us Part II

- Votación de lectores: Ghost of Tsushima

Mejor videojuego de PC

- Jurado de especialistas: Assassin's Creed Valhalla

- Votación de lectores: Doom Eternal

Mejor videojuego de Xbox

- Jurado de especialistas: Doom Eternal

- Votación de lectores: Ori and Wild of Wisp

Mejor videojuego de Nintendo

- Jurado de especialistas: Animal Crossing: A New Horizon

- Votación de lectores: Animal Crossing: A New Horizon

Mejor videojuego de competitivo

- Jurado de especialistas: Fortnite

- Votación de lectores: League of Legends

Mejor videojuego del año 2020

- Jurado de especialistas: The Last of Us Part II

- Votación de lectores: Ghost of Tsushima

En las categorías nacionales, Fiorella Chaves y Michael Quesada se llevaron el premio a 'Mejor streamer y creador de contenido nacional' en la votación de los lectores y jurado de especialistas.

Los videojuegos nacionales 'My Name is Mayo 2' de Green Lava Studios y 'G.I. Joe: Operation Blackout' de Fair Play Labs se coronaron con el título de 'Mejor videojuego nacional del año'.

Finalmente, inFinity eSports recibió de manera unánime el premio de 'Mejor organización de eSports' por parte de los lectores y el jurado.