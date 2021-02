Sputnik: el terror a cargo de los cosmonautas

Ernesto Valverde / Geek-Orama

La ciencia ficción nos permite imaginar todo tipo de criaturas y situaciones, fuera y dentro del planeta.

Desde Julio Verne escribiendo “De la Tierra a la Luna” a Georges Meliés, con su versión del viaje (en lo que ahora nos parece una versión inocente y graciosa) de unos magos aristocráticos hasta la Luna. Ahí sería el primer encuentro con criaturas del más allá de la estratósfera.



En el 2020 y desde Rusia nos llega la propuesta “Sputnik”, en la cual dos cosmonautas se encuentran con una criatura que viene a la Tierra con ellos. Y no, aunque claramente revelar esto grita spoiler en todo el sentido de la palabra, la película no sustenta su narrativa en la amenaza de la criatura, sino en la visión y relación entre la doctora Tatyana Klimova (Oksana Akinshina) y el cosmonauta Konstantin Veshnyakov (Pyotr Fyodorov).



La película es muy contenida y reservada, y aunque nos presenta un tráiler dentro del género de terror, la narrativa interna y la motivación de los personajes conduce una historia que va más allá de eso para contar la historia de redención y humanidad, y de hacer lo correcto en lo que confiere a seguir siendo humano.

Aunque quienes quieren la cuota de terror pueden necesitar un poco más de dosis, los momentos que tiene son bien logrados, aunque a veces quisiéramos que la premisa que se siente en el tráiler sea la que domine en la historia.



Pocas veces tenemos la posibilidad de ver películas rusas, menos de ciencia ficción, en el cine. Así que esta es una buena oportunidad para ver desde una propuesta contenida y austera, pero bien lograda técnicamente.

Aunque el guion tiene un par de huecos o momentos que no quedan del todo claros (a dónde iban o cuál era su aporte), no hace tanto ruido en el película como para no disfrutarla del todo.