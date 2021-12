'Spin-off' de 'How I Met Your Mother' estrena tráiler oficial

El spin-off de la famosa serie How I Met Your Mother estrenó, este jueves, su tráiler promocional: los fans pueden conocer una pincelada de la trama que desarrollará a lo largo de su primera temporada.

La serie, que tendrá por nombre How I Met Your Father, seguirá la misma dinámica que la producción original, solo que la historia será contada desde la perspectiva de la madre. Ella será interpretada por Hillary Duff, en su juventud, y por Kim Cattrall en su versión más adulta.

La producción de 2005 tuvo 208 capítulos en los que se narra cómo Ted Mosby, interpretado por Josh Radnor, les cuenta a sus hijos cómo conoció a su madre, pasando por varias decepciones amorosas, así como varias otras aventuras con su grupo de amigos.

