'Spider-Man: No Way Home' colapsa páginas web de cines alrededor del mundo

Dentro de muy poco, llegará a los cines el último filme de Sony Pictures en alianza con Marvel Studios: estamos hablando 'Spider-Man: No Way Home'.

El pasado 29 de noviembre comenzó, en varias partes del mundo, la preventa de entradas para esta película, una jugada muy buena de parte de la productora, que incluso promocionó este evento a nivel mundial.

Fue así como, tras muchísima expectativa, al ser pasada la medianoche del 29 de noviembre, el furor de los fans demostró que podía arrasar con todo, incluyendo los sitios web de los cines.

Las personas que quisieron asegurar una butaca para el estreno hicieron colapsar desde plataformas gigantes como las de AMC, Cinepolis US, Fandango y Hoyts en Estados Unidos, hasta cadenas nacionales o centroamericanas como Nova Cinemas, Cinemark, Cinépolis y San Pedro Cinemas.

'Spider-Man: No Way Home' ha tenido el mejor primer día de preventa en Fandango, uno de los sitios más reconocidos de EE. UU., desde 'Vengadores: Endgame'. Este mismo medio reporta que superó, en tan solo dos horas, la preventa de 'Black Widow', película que tenía el récord de mayores boletos vendidos en preventa durante 2021.

La situación no termina, ya que la exitosa preventa tuvo números superiores a estrenos prepandemia de Disney, como 'Avengers: Infinity War, Spider-Man: Far From Home', 'Star Wars: The Last Jedi, Rogue One' y 'Star Wars: El Ascenso de Skywalker'.

En nuestro país, la preventa se vivió con mucha expectativa e intensidad, agotando el estreno en cuestión de minutos y adquiriendo entradas para toda la primera semana de este filme en cartelera. Incluso, aquellos que no encontraron boletos en línea debido al colapso de las páginas web, se dirigieron al día siguiente a primera hora a los cines para no quedarse sin su espacio asegurado.

Este fenómeno tiene mucho que ver con el impacto de los spoilers en la experiencia de una película tan importante como esta: no verla en los primeros días implicaría no visitar redes sociales para no recibir información relevadora de la trama.

'Spider-Man: No Way Home' promete reunir a tres generaciones de fans de este personaje y se estrenará el 15 de diciembre de 2021.