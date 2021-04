¡Snoop Dogg está de regreso! Estrena canción y anuncia álbum

El famoso rapero Snoop Dogg está de regreso. Hace pocos días lanzó su nueva canción "Roaches In My Ashtray" y anunció la llegada de su nuevo álbum "From Tha Streets 2 Tha Suites".

Este álbum es la continuación del lanzado en 2019: "I Wanna Thank Me".

Después de éxitos como "Qué maldición" junto a la Banda MS y "Mi tío Snoop" con Alemán, el cantante vuelve con material nuevo.

El rapero estrenó también su colección en NFT "A Journey with the Dogg", en donde incursiona en la venta de arte en las criptomonedas.

Esta colección tiene en total ocho piezas de arte inspiradas en los primeros años de carrera de Calvin Cordozar, su nombre de pila.



Si desea más detalles de la nueva canción, puede ver el video adjunto.