Segundo concierto de Coldplay no está confirmado, pese a permisos de preventa del MEIC

Este lunes, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) indicó que la organización del concierto de Coldplay en Costa Rica tiene el permiso no solo para realizar la preventa del espectáculo del 18 de marzo, sino también otra para el 19 del mismo mes.

Esto generó rumores y alegró a miles de costarricenses que no pudieron adquirir un boleto durante el primer día de preventa de las entradas para Music of the Spheres World Tour, pues se daba a entender que podrían darse dos espectáculos seguidos.

Sin embargo, ante consulta de Teletica.com, Juan José Rojas de la empresa BLieve, productora local del evento, desmintió que de momento se llegue a realizar otro concierto.

“No habrá un segundo concierto confirmado. En este momento, lo que publicó el MEIC es una contingencia que se previó para un segundo concierto a nivel de la distribución de aforo por las medidas sanitarias, pero a hoy no está confirmado que sea para una segunda fecha”, mencionó el productor.

De momento, ni la banda en su sitio web oficial ni las productoras internacionales, así como la tiquetera, anuncian otra fecha para nuestro país.

Lo que sí es cierto fue la locura por conseguir los boletos, pues en cuestión de una hora se agotó el 70% del aforo del Estadio Nacional, que se puso a la venta este lunes.

Según Rojas, las personas aún podrán conseguir cerca del 30% del aforo en los próximos tres días, así que todavía quedan boletos disponibles.

“No se desmotiven, no se asusten, pues aún hay entradas en el sistema y se pondrán a la venta entre el miércoles y jueves en dos fases más de preventas, una de tarjetahabientes del BAC y otra que es venta al público por pago para otras entidades financieras”, indicó Rojas.

En redes sociales, cientos de ticos criticaron el servicio de la página eticket.cr, encargada de la venta de los boletos, ya que, tras horas de intentarlo, fue imposible conseguir las entradas.

“Lo esperábamos, pues la reacción después de la expectativa fue muy fuerte y lo comenzamos a sentir en redes sociales y el entusiasmo de la gente. Algo que apoyó mucho fue que los adelantos que la banda hizo y el anuncio que subieron ellos en redes, el único que subieron fue el de Costa Rica, todo esto hacía prever que la reacción sería fuerte, que ha superado nuestras expectativas pues sí, y agradecidos por todos”, concluyó.

Coldplay dará su primer concierto en Costa Rica el próximo 18 de marzo ante 40 mil personas en el Estadio Nacional y, de momento, sería el primer gran concierto tras casi dos años de pandemia y sin espectáculos públicos.