"Se me complica la vida diaria", mujer es hostigada tras estreno de serie de Netflix

Netflix estrenó "Squid Game" o "El juego del calamar", el 23 de setiembre anterior. En esa producción coreana se logra ver claramente, en dos ocasiones, un número de teléfono.

Resultó que ese número es real: pertenece a una mujer, quien se siente hostigada por las constantes llamadas que recibe al día.

"He estado recibiendo llamadas y mensajes de texto sin cesar, las 24 horas del día, los siete días de la semana, hasta el punto de que me resulta difícil seguir con la vida diaria. Este es un número que he estado usando durante más de 10 años, así que estoy bastante desconcertada", dijo la mujer afectada.

Según informó 9 Gag, la mujer recibe, diariamente, unas 4.000 llamadas telefónicas.

"Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando, ya que no vi la serie. Alguien que me llamó bromeando me dijo que el número apareció en el programa", agregó la coreana.

Según Koreaboo, la primera respuesta de Netflix fue que no podía hacer nada al respecto, sin embargo, luego se retractó y dijo que compensaría a la mujer con unos $4.240.



El equipo de producción sigue pensando cómo darle una solución definitiva al problema.