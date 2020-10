Rihanna se disculpa con musulmanes por descuido en desfile

Este martes, la artista Rihanna se disculpó con la comunidad musulmana por un descuido que tuvo en su desfile de lencería Savage x Fenty.

La cantante causó polémica al incorporar en su espectáculo, transmitido por Amazon Prime, una canción que contiene extractos de textos sagrados islámicos, según informó la ABC.

La emprendedora originaria de Barbados calificó su inclusión como un "error honesto pero descuidado".



La interprete de 'Work' escribió en su Instagram: "Me gustaría agradecer a la comunidad musulmana por señalar un gran descuido que fue involuntariamente ofensivo en nuestro programa Savage x Fenty. Me gustaría más importante disculparme contigo por este error honesto pero descuidado. Entendemos que es posible que hayamos herido a muchos de nuestros hermanos y hermanas musulmanes, ¡y esto me descorazona increíblemente!".

“No juego con ningún tipo de falta de respeto hacia Dios o ninguna religión”, continuó Rihanna, “y por lo tanto, ¡el uso de la canción en nuestro proyecto fue completamente irresponsable! En el futuro, nos aseguraremos de que nada como esto vuelva a suceder. Gracias por su perdón y comprensión", agregó.



El desfile, aparte de esta polémica, fue muy bien recibido por el público, ya que contó con modelos de todas las tallas. Entre ellas destacaron Cara Delevingne, Bella Hadid, Irina Shayk y Willow Smith.

Además, se presentaron artistas reconocidos como la Rosalía, Travis Scott, Bad Bunny, Miguel y Lizzo.

La española cantó Relación remix y TKN. Para más detalles de su presentación, puede ver el video adjunto.