Punk internacional se alista para regresar a los escenarios ticos

Para los amantes del punk en Costa Rica, la pandemia llegó y los dejó con las ganas de ver a Pennywise y Sick Of It All, que debían presentarse en abril del 2020, justamente en la semana que el país "cerró".

Un año y medio después llega el anuncio de que el punk internacional regresa a los escenarios ticos, en momentos que varias bandas nacionales ya hacen conciertos bajos los lineamientos del Ministerio de Salud.

Este lunes se dio a conocer que las productoras House of Artists y Stand Up traerán a Pulley y a Good Riddance para tocar en Peppers el sábado 11 de diciembre.

Será la tercera vez que Scott Radinsky y Pulley se presenten en Costa Rica y la segunda de Good Riddance, liderada por el cantante Russ Rankin.





El telonero de las bandas estadounidenses será Solocarne, grupo de veteranos del punk nacional.

El valor de las entradas será de 25.000 colones y el cupo es limitado.

Si desea más información puede comunicarse al WhatsApp 6162-3987.