OIJ y MOPT se unen a la fiebre de 'El Juego del Calamar'

Por Lau Sin Spoilers | Revista Level Up



La serie 'El Juego del Calamar' se ha convertido en tendencia en redes sociales y prácticamente está en "todos lados", incluso en los memes, lo cual solo ha despertado más el auge e interés. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por su parte nos ha prevenido de las estafas y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) nos ha prevenido de saltarnos la luz roja, pero ¿por qué?

Cuidado con las invitaciones u ofrecimientos que acepta para solucionar sus deudas ⚠️

Recuerde que los préstamos gota a gota son delicados y podría terminar siendo víctima de amenazas 💸💀#ElJuegodelCalamar 🦑 pic.twitter.com/1W30jHf2Pa — OIJ Organismo (@oij_Organismo) September 28, 2021

La trama de esta serie ha sido descrita por los expertos como sádica, realista, brutal y simbólica, ya que nos cuenta como un grupo de personas con problemas económicos serios tiene la posibilidad de salir de la pobreza con solo participar en una serie de seis misteriosos juegos infantiles.

El premio de esta competición son 45 millones de wones, suficiente para que ellos y sus descendientes vivan una vida más que resuelta, pero la trama se complica cuando descubren que las consecuencias de perder en estos juegos son trágicas. Y es acá donde entran los creativos posteos de ambas instituciones haciendo referencia a la serie y jugando con las referencias.

Una premisa simple, pero cautivadora, logra que 'El Juego del Calamar' se haya posicionado como la serie #1 de Netflix en más de 50 países y según FlixPatrol, un sitio de clasificación de video, esta temporada superó a ‘Sex Education’, que fue número uno hasta el día anterior del estreno; además, ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de la plataforma de streaming.

Hwang Dong-hyuk el director de la serie declaró que “Los juegos podrían ser algo que solía jugar cuando era niño cuando era inocente y eso podría tener las consecuencias más intimidantes de vida o muerte… la combinación de los dos podría crear una ironía muy sorprendente”.

Además, reveló que para realizar de una manera más creativa esta serie, se inspiró en algunos cómics muy populares y conocidos japoneses como 'Battle Royale', 'As the Gods Will' o 'Alice in Borderland' que leía en ese entonces y también cuando era más pequeño.

Si de pura casualidad no la has visto, te recomendamos engancharte de los mejores nueve episodios que el streaming ha compartido en mucho tiempo, no solo por su guion, realismo, fotografía, construcción de personajes, vestuarios, entre muchos otros rubros, sino por el simbolismo de nuestras propias vidas persiguiendo el “dinero” o no.