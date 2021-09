Nirvana relanzará 'Nevermind', álbum por el cual fue demandado

El lanzamiento de 'Nevermind', el 24 de setiembre de 1991, desencadenó un cambio en la cultura popular de millones de jóvenes en el mundo. Nirvana, la agrupación de rock conformada por Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl llegó a ser una de las más prometedoras en Estados Unidos.

A partir del 12 de noviembre del 2021, la disquera Geffen / UMe conmemorará el trigésimo aniversario de 'Nevermind' con varias reediciones en distintos formatos, según informó Universal Music.

“Un total de 94 pistas de audio y video (70 de ellas nunca antes lanzadas al público) estarán disponibles en las distintas versiones, desde las ediciones Super Deluxe hasta los lanzamientos estándar en formato digital, CD y en vinilo con un disco bonus de siete pulgadas. En todos los formatos, 'Nevermind' ha sido remasterizado usando las cintas análogas, pasándolas a alta definición”, indicó la disquera.

Entre el nuevo material destacan cuatro shows en vivo: Live in Amsterdam, Netherlands (grabado el 25 de noviembre de 1991, en el club Paradise); Live in Del Mar, California (grabado en 28 de diciembre de 1991, en el Pat O’Brien Pavilion); Live in Melbourne, Australia for triple J (grabado el primero de febrero de 1992, en The Palace in St. Kilda); y Live in Tokyo, Japan (grabado en el Nakano Sunplaza, el 19 de febrero de 1992).

Estos shows en vivo remasterizados están incluidos en las ediciones Super Deluxe de 'Nevermind' que estarán disponibles en vinilo.

Para más información de estas ediciones especiales puede ingresar aquí.

Demandados por supuesta pornografía infantil



En el mes de agosto pasado trascendió que el bebé protagonista de la portada del álbum, Spencer Elden, demandó a la banda por supuesta pornografía infantil.

Según dice, sus padres nunca firmaron un documento que autorizara el uso de su imagen en el álbum.



Elden alega que su "verdadera identidad y nombre legal están para siempre ligados a la explotación sexual comercial que experimentó cuando era menor de edad (a causa de la imagen) que ha sido distribuida y vendida en todo el mundo desde que era un bebé y hasta la actualidad".