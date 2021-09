Nintendo anunció elenco y fecha de estreno de la película “Super Mario Bros”

Nintendo confirmó el estreno de la película “Super Mario Bros” para la Navidad de 2022. Tras el anuncio, destaca la participación del actor Chris Pratt en la voz de Mario.



La nueva película animada será producida por Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Miyamoto de Nintendo, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes previamente colaboraron en la serie animada Teen Titans Go! y el largometraje del mismo nombre.

El guion del filme será escrito por Matthew Fogel, cuyos créditos incluyen The LEGO Movie 2: The Second Part y la próxima producción de Illumination, Minions: The Rise of Gru.

¡Tachán! Mario dará el salto a la gran pantalla en Navidades de 2022. No te pierdas a algunos de los actores que prestarán su voz a Mario y sus amigos en la versión en inglés de la película. Más adelante proporcionaremos más detalles sobre las versiones en otros idiomas. pic.twitter.com/X6Mql97heh — Nintendo España (@NintendoES) September 23, 2021

Junto a Chris Pratt estarán Anya Taylor-Joy, quien dará vida a la Princesa Peach, Charlie Day será Luigi, Jack Black el Bowser, Toad será Keegan-Michael Key, Seth Rogen es Donkey Kong, Fred Armisen interpretará a Cranky Kong, Kevin Michael Richardson a Kamek y a Spike lo hará Sebastian Maniscalco.

Cada actor de doblaje fue elegido por su habilidad para capturar el espíritu único del personaje, destacó la compañía.

“Pedimos humildemente a los fans que esperen un poco más para el estreno, y esperamos que estén ansiosos por ver a los personajes únicos de Super Mario Bros en la gran pantalla", dijo a los medios Miyamoto.