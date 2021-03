Laureen Fernández: el reto de ser una mujer líder en la cultura geek

Es poco común en la cultura geek encontrarse con mujeres líderes, pero Laureen Fernández ha demostrado que, con pasión, se rompen estereotipos.

Fernández es la primera mujer en ser directora general de un medio especializado en toda la región.

Desde hace un año y medio asumió ese puesto en la revista Level Up y el medio pasó de tener 45.000 seguidores a 126.000.

“Después de dos años de trabajar en la revista, Pablo Vargas (fundador y antes director) me dijo que debía de retirarse del proyecto porque iba a ser papá y quería dedicarse de lleno a su hija. Entonces que él confiaba en mí para su revista Level Up y me dio mucho miedo porque todos los directores de medio regionales son hombres y dije 'me van a comer viva' porque cuando una chica anda una camiseta de un superhéroe la cuestionan y le preguntan como si no supiese suficiente, vivimos en este mundo que tenemos que probar que nos gusta algo. Me dio miedo y le dije '¿está seguro?¿ y me dijo 'sí, yo confío en que el proyecto va a salir adelante y porque yo quiero que cuando mi hija sea grande encuentre un mundo más geek en donde haya más mujeres', eso me mató, me llegó a todas las fibras y decidí ponerme a trabajar”, contó la joven de 29 años.